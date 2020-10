Inter e i recuperi dal Covid: ancora attesa per Milan Skriniar – SM

Milan Skriniar Atalanta-Inter

L’Inter svolge tamponi per il Covid quasi quotidianamente nella speranza di non avere altri casi positivi, ma comincia anche a fare la conta dei giocatori che tornano a disposizione. Oggi si è aggiunto Young, si spera per Skriniar che si trova ancora in Slovacchia

Oggi l’Inter potrebbe ricevere notizie dalla Slovacchia per quanto riguarda Milan Skriniar e si spera siano positive. Il difensore è rimasto bloccato in Slovacchia dopo la sua positività al Covid riscontrata nel ritiro della Nazionale, ha svolto ieri l’ultimo tampone il cui esito dovrebbe arrivare nella giornata di oggi. Si spera in una negatività che consenta quantomeno al giocatore di tornare in Italia per poter valutare poi i tempi del suo ritorno in campo. A riportarlo è “Sport Mediaset”.