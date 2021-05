Inter e i programmi per il futuro: dopo l’Udinese gli incontri

L’Inter attende la festa scudetto di domani contro l’Udinese, poi sarà il momento di pensare al futuro. Dopo la partita contro i friulani con cui si chiuderà la stagione, inizieranno gli incontri per definire il futuro.

Al momento i piani dell’Inter del futuro sono ancora da definire. Secondo “Sport Mediaset” discutere del futuro non è la priorità del momento per Steven Zhang e la società. C’è ancora un campionato da finire e c’è giustamente uno scudetto da festeggiare. Il culmine dei festeggiamenti, iniziati al termine di Sassuolo-Atalanta il 2 maggio scorso, sarà domani pomeriggio con la cerimonia di premiazione al termine di Inter-Udinese, ultima giornata di campionato (leggi qui). Dalla settimana prossima inizieranno gli incontri tra Zhang, Conte e il resto dei dirigenti per definire i piani della stagione futura alla luce anche del nuovo finanziamento ricevuto da Oaktree che darà sicuramente più serenità nelle discussioni da cui dipende molto della prossima stagione dei nerazzurri.