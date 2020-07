Inter e Conte vogliono la reazione. Barella out fino alla Roma? – Sky

Antonio Conte e l’Inter vogliono la reazione immediata dopo la clamorosa sconfitta di ieri contro il Bologna. Intanto Barella sarà fermo probabilmente fino alla sfida contro la Roma. Il punto di Andrea Paventi in collegamento per Sky Sport

VOGLIA DI RIPARTIRE – L’Inter vuole ripartire subito: «L’atteggiamento da queste parti è di chi vuol ripartire subito mettendo da parte la delusione. C’è da affrontare giornate non semplici, c’è rabbia, fastidio per l’ennesima volta in cui si è stati rimontati. C’è una classifica in cui si sperava di guardare avanti e così non è stato. Bisogna affrontare le rimanenti 8 giornate con la certezza di andare in Champions, ma senza mollare gli ormeggi. Le partite di ieri vanno vinte, c’era la superiorità e le squadre importanti portano a casa il risultato. Troppe volte l’Inter ha sprecato il vantaggio e anche ieri ha dimostrato di non saper ammazzare le partite».

ANCORA ASSENZE – L’Inter dovrà fare i conti con le assenze: «L’allenamento è già finito e Conte ha parlato alla squadra, lo farà anche nei prossimi giorni e il concetto è che tutti devono essere arrabbiati quanto lui. Anche il volto di oggi lasciava trasparire la voglia di reagire, lui dai giocatori vuole la reazione immediata. Poi arrivano anche notizie non belle come l’infortunio di Barella che resta a rischio fino alla sfida dell’Olimpico contro la Roma. Nel centrocampo di ieri che ha visto i rientri di Brozovic e Vecino e manca sempre Sensi. Anche nella gestione degli uomini Conte dovrà stare attento».