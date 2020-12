Inter e Conte, un “patto della svolta” dopo il Real Madrid – SM

Antonio Conte Inter

Nelle ultime partite contro Sassuolo e Borussia Mönchengladbach l’Inter ha ritrovato compattezza e gioco, ritrovando anche la vittoria e raddrizzando improvvisamente la situazione. Decisivo un duro confronto dopo la serataccia contro il Real Madrid

Dopo Inter-Real Madrid, conclusa con la netta vittoria degli spagnoli per 2-0, c’erano tutti i presupposti per aprire una crisi in casa nerazzurra che potesse far crollare l’intera stagione. Al momento non c’è stata, contro Sassuolo e Borussia Mönchengladbach si è anzi vista una reazione che ha prodotto due vittorie fondamentali per una squadra che ha ritrovato compattezza e risultati. Secondo “Sport Mediaset” è stato importante il duro confronto negli spogliatoi dopo la serataccia contro il Real Madrid, non si è trattato di un “patto scudetto”, ma di un vero e proprio “patto della svolta” testimoniato anche dalla ritrovata serenità dell’ambiente e combattività del tecnico Antonio Conte.