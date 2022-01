Inter e Capodanno Cinese: non solo maglia celebrativa. Tutte le novità – TS

L’Inter è pronta a sfidare alle 18 il Venezia nel suo ultimo match del primo mese del 2022. Poi ci sarà la osta per le nazionali con conseguente ripresa il 6 febbraio contro il Milan nel derby. Oggi l’Inter scenderà in campo con delle magliette celebrative per il Capodanno Cinese (vedi articolo) ma ci sono altre novità.

CAPODANNO – Sarà una partita normale per molti ma speciale per l’Inter visto che i nerazzurri festeggiano il capodanno cinese. La presenza del presidente Steven Zhang a Milano è ovviamente un’occasione d’oro per festeggiare questa festività nell’anno cinese ma le maglie speciali indossate dai calciatori non saranno l’unico modo celebrativo scelto dall’Inter. Come riporta Tuttosport infatti, sui maxischermi di San Siro ma anche nelle varie zone adibite all’ospitalità, verranno proiettati video e tutto verrà addobbato ad hoc per l’occasione. Insomma San Siro sarà in festa per il Capodanno Cinese e si spesa che questo possa essere festeggiato con una bella vittoria.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna