Inter e Barcellona, i rapporti restano tesi dopo la Champions League – CdS

Inter e Barcellona non hanno ancora dimenticato la doppia sfida di Champions League della recente fase a gironi. Sul Corriere dello Sport si parla di come le due società non siano certo nel momento migliore a livello di rapporti.

IL PRECEDENTE – Un mese fa l’Inter ha estromesso il Barcellona dalla Champions League, facendo retrocedere i catalani in Europa League. Questo grazie all’1-0 del 4 ottobre al Meazza seguito dal 3-3 al Camp Nou, oltre ai risultati nelle altre partite. I due scontri diretti hanno lasciato strascichi, evidenziati dal Corriere dello Sport: il Barcellona ce l’ha tuttora con l’Inter, ritenendo il rigore chiesto allo scadere per un intervento di Denzel Dumfries (giudicato non di mano al VAR) la causa dell’eliminazione. A Milano le esternazioni catalane, più volte eccessive, non sono state gradite. Motivo per cui, sulla questione Franck Kessié (vedi articolo), potrebbero esserci complicazioni dovute ai rapporti tesi fra Inter e Barcellona.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno