Inter e allenamenti: corsa e niente palla. 18 maggio e Conte: cambia tutto

Condividi questo articolo

Inter al lavoro in attesa della ripresa degli allenamenti collettivi. La squadra nerazzurra si è ritrovata questa mattina al Centro Sportivo Suning, per proseguire nel lavoro individuale. “La Repubblica” pubblica i dettagli della preparazione, ma ora per Antonio Conte e i calciatori cambierà tutto dal 18 maggio

INTER, ALLENAMENTI INDIVIDUALI – Oggi è andato in scena il nono giorno di lavoro individuale sul campo per i ragazzi di Antonio Conte. Tanta corsa, scatti e esercizi con ostacoli per i calciatori nerazzurri. Finora il pallone è stato utilizzato solo come supporto per il lavoro fisico individuale, ma dal 18 maggio tutto cambierà. Come riportato in serata (qui i dettagli) dal Presidente del Consiglio, ripartiranno gli allenamenti collettivi. Inevitabilmente, si potrà riprendere con partitelle e un lavoro di gruppo intenso.