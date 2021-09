Inter, Dzeko fa sorridere in attesa degli argentini! Inzaghi ha una speranza

L’Inter osserva i suoi giocatori impegnati in Nazionale, sorridendo per l’ottima prova di Dzeko e per l’ottimo stato di forma generale. Secondo quanto rivelato da Paventi – intervenuto nel corso del pomeriggio di “Sky Sport 24” -, Gagliardini sta meglio e con la Sampdoria potrebbe esserci

SORRISI – L’Inter osserva i suoi Nazionali e sorride per il gol di Edin Dzeko alla Francia. Secondo Andrea Paventi, Simone Inzaghi ha solo un desiderio: «Dzeko sta bene ma anche gli altri giocatori dell’Inter, che hanno giocato quasi tutti per 90′ a eccezione di Ivan Perisic, uscito nell’ultimo quarto d’ora e Denzel Dumfries che ha giocato solo un minuto. Inzaghi voleva averlo qui ma spera di vederlo qualche minuto in più con la Nazionale. Ci si aspetta risposte da Joaquin Correa e Lautaro Martinez nella notte».

PROSSIMI STEP – Per quanto riguarda i prossimi impegni, scalda i motori Roberto Gagliardini: «Dopo questo inizio positivo l’Inter è attesa da un tour de force, tra campionato e Champions League. Gagliardini ha lavorato anche oggi con il gruppo e se continua così sarà tra i convocati per la sfida con la Sampdoria. Per Alexis Sanchez bisogna andare un po’ più cauti».