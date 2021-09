Inter, da Dzeko a Brozovic tanti gol in nazionale. Biasin: «Inter smantella»

L’Inter ha mandato parecchi giocatori in Nazionale, alcuni di questi andati anche in gol. Da Dzeko a Brozovic, i gol nerazzurri non mancano quasi mai. Biasin ironizza su una nota questione

SMANTELLAMENTO − Le nazionali stanno giovando dei giocatori dell’Inter. In questi quattro giorni di impegni, molti gol sono arrivati da interpreti con la maglia nerazzurra. Dalla rete di Edin Dzeko fino a quella di Marcelo Brozovic, passando per Joaquin Correa, Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu, sono stati in cinque i giocatori della Beneamata a trovare la rete con la casacca della propria nazionale. Fabrizio Biasin ironizza su twitter sul caso dello smantellamento Inter: «Solo negli ultimi 4 giorni, qua e là in giro per il mondo, hanno segnato: Dzeko, LautaroMartinez, Correa Calhanoglu, Brozovic “L’Inter smantella” (multicit.) Alla faccia…»