Inter-Dybala: tutti i retroscena dell’estiva telenovela argentina

Rumors, incontri tra le parti, dichiarazioni, ottimismo. Poi il cambio di rotta. Più che calciomercato, quello della scorsa estate è sembrato una telenovela argentina. I due attori protagonisti erano l’Inter e Dybala. Il sito giornalistico GrandHotelCalciomercato.com ha provato a raccontare i retroscena della trattativa, poi sfumata.

COLPO DI SCENA – Sembrava a un passo dal diventare realtà il sogno di Paulo Dybala all’Inter. La scorsa estate, per settimane, il nome dell’attaccante dell’Argentina era stato accostato al club nerazzurro. I presupposti affinché la trattativa andasse in porto c’erano tutti. Colloqui, dichiarazioni, ottimismo e offerte concrete. Come racconta il sito giornalistico GrandHotelCalciomercato.com, infatti, all’inizio di giugno la sede dell’Inter è stata lo scenario dell’incontro tra Jorge Antun, Stefano De Vecchi, rispettivamente agente e intermediario del trequartista, e Giacomo Petralito. Quest’ultimo chiamato dall’Inter per i noti buoni rapporti con il procuratore di Dybala. Nel corso della riunione, avvenuta quasi alla luce del sole, il club interista formalizza la prima offerta: cinque milioni e mezzo di euro a stagione, più bonus, per cinque anni di contratto. Le parti interessante non nascondono la fiducia nell’operazione e l’entusiasmo dei tifosi nerazzurri cresce di giorno in giorno. Ma, come in tutte le telenovele, in questo caso argentine, il colpo di scena è sempre dietro l’angolo. L’Inter cambia rotta, da un momento all’altro, e congela la trattativa. Le voci di mercato aumentano e le trame diventano sempre più fitte: cosa o chi è il problema? La risposta è solo una: Romelu Lukaku (vedi articolo). Simone Inzaghi ha scelto il belga per rinforzare l’attacco interista. E mentre a Milano si compie il tanto desiderato, ma anche discusso, ritorno di Big Rom, Dybala prende un volo diretto che da Torino lo porta nella Capitale romana.

