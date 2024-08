Inter, stretta di mano con Dutrex! I dettagli della nuova partnership

Novità in casa Inter: arriva una nuova collaborazione col marchio Dutrex. Ecco in cosa consiste la partnership che a brevissimo debutterà a San Siro.

ANNUNCIO – L’Inter, attraverso una nota ufficiale sul proprio sito, annuncia una nuova partnership, spiegando: «Dutrex, azienda polacca leader in Europa nel mercato dei serramenti nella produzione di finestre, porte e sistemi oscuranti, è il nuovo Official Partner di FC Internazionale Milano per le prossime due stagioni. Questa collaborazione unisce l’avanguardia dell’innovazione di Drutex con l’eccellenza del Club nerazzurro sia in campo che fuori. Con quasi quarant’anni di esperienza nella realizzazione di finestre, porte e sistemi oscuranti, Drutex è un marchio riconosciuto in tutto il mondo per l’alto livello di avanzamento tecnologico nel settore, che permette al brand di dare origine a nuove tendenze sui mercati internazionali».

L’Inter lancia una nuova collaborazione con Dutrex!

PARTNER – L’Inter continua, presentando il nuovo partner Dutrex: «Con una rete di oltre 4mila partner commerciali in tutto il mondo e una distribuzione di 40 paesi in sei continenti, Drutex condivide con l’Inter il blasone internazionale, i valori di eccellenza, innovazione e ricerca della migliore performance nel proprio ambito. Questa collaborazione consentirà all’azienda di consolidare la propria presenza nel mondo del calcio, unendosi ad uno dei Club d’élite in Italia e in Europa, e di ampliare la propria brand awarness, sfruttando l’ampia visibilità del Club e la sua fanbase internazionale. Questo accordo permetterà inoltre a Drutex di rafforzare la propria posizione in Italia, uno dei mercati di esportazione strategicamente più importanti».

DETTAGLI – L’Inter informa sul debutto della collaborazione con Dutrex: «La partnership prevede una serie di attività e promozioni congiunte sui canali digitali dei due brand, oltre alla visibilità sui Led a bordocampo in occasione delle partite casalinghe dell’Inter di Serie A e Coppa Italia a San Siro. Drutex farà il suo debutto allo stadio sabato 24 agosto in occasione della partita Inter-Lecce. Drutex è impegnata da diversi anni in numerosi progetti a sostegno dello sport: oltre alla campagna internazionale “Drutex Windows – Choice of Champions”, l’azienda è per la quinta volta consecutiva Sponsor Ufficiale e Partner Logistico della gara ciclistica UCI Tour de Pologne. Inoltre, sostiene le partite della nazionale di calcio polacca e la Coppa del Mondo di salto con gli sci. È anche sponsor del club di speedway Motor Lublin, con i cui colori corre il pluricampione del mondo Bartosz Zmarzlik».