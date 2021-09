Inter, Dumfries fatica: dalla Spagna parlano del “fantasma di Hakimi”

Denzel Dumfries non è ancora riuscito ad ambientarsi all’Inter. Il laterale olandese, arrivato a Milano per sostituire Achraf Hakimi, ha finora trovato poco minutaggio. Anche in Spagna, ne parla il giornale As

FANTASMA DI HAKIMI − Dumfries fatica a trovare minutaggio e fiducia in casa Inter. Il laterale olandese, arrivato a Milano per sostituire la partenza di Hakimi verso il PSG, non ha ancora inciso sulla causa nerazzurra. Pochi minuti sulle gambe ancora per la rivelazione dell’ultimo Europeo che però contro il Bologna dovrebbe scendere per la prima volta in campo da titolare. Dalla Spagna, il quotidiano AS ha analizzato la situazione dell’ex capitano del PSV Eindhoven. Il giornale, infatti, parla di “fantasma di Achraf” su San Siro per intendere il mancato ambientamento di Dumfries ma, allo stesso tempo, spezza una lancia nei confronti dell’esterno olandese. Anche Hakimi, infatti, al primo anno in nerazzurro ha fatto fatica ad adattarsi ai dettami tattici dell’allenatore (in quel caso Antonio Conte), entrando a pieno a regime dal mese di dicembre. È necessaria, dunque, un po’ di pazienza anche per Dumfries.

Fonte: As − Fernando S. Tavero