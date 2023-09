Inter, due sole incognite per Inzaghi prima del derby! Ma non per i ‘titolari’ – CdS

A una settimana dal derby, Simone Inzaghi dovrà fare i conti con sole due incognite prima del Milan, ma non riguardano i giocatori fin qui titolari. Sugli esterni le notizie più confortanti, così come evidenziato dal Corriere dello Sport.

ESTERNI TOP – L’Inter si prepara al primo derby stagionale, sabato alle 18 contro il Milan. Simone Inzaghi ha continuato a lavorare in settimana con i giocatori rimasti a disposizione, ma con un occhio particolare ai convocati in nazionale. Tra chi ha fatto benissimo sicuramente Denzel Dumfries, con ben quattro assist all’attivo con l’Olanda, sarà tra i primi a rientrare e anche uno dei primi ad essere schierato titolare sulla fascia destra. Il discorso è speculare anche sulla corsia sinistra, dove Carlos Augusto è uno dei pochi rimasti ad Appiano e sarà la prima alternativa a Federico Dimarco, impegnato in questi giorni con l’Italia di Spalletti. Non preoccupano le condizioni di Juan Cuadrado, che sarà a disposizione per il derby e come al solito rappresenterà un’alternativa a gara in corso per dare ossigeno.

DUE INCOGNITE – A proposito del colombiano, lui e Alexis Sanchez appresentano le uniche incognite per Inzaghi in vista del derby, dopo che Francesco Acerbi e Stefano Sensi sono entrambi tornati pienamente a disposizione. Cuadrado può diventare un fattore dalla prossima settimana, quando Inzaghi darà fondo alla rosa inaugurando le rotazioni che riguarderanno tanti dei nuovi arrivati sull’ultimo mercato. Gli allenamenti riprenderanno oggi pomeriggio alla Pinetina.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia