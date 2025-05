Inter, due giocatori tra i possibili MVP di reparto in Serie A!

Oggi la Lega Serie A ha annunciato i giocatori che sono tra i possibili MVP di reparto per il campionato. Due dell’Inter potrebbero ricevere il premio.

COMUNICATO – La Lega Serie A ha annunciato: «Queste sono le terzine dei Top 3 calciatori per ruolo della Serie A Enilive 2024/2025, che porteranno all`individuazione degli MVP della stagione, che saranno svelati venerdì 23 maggio 2025:

Top 3 Under 23 – Esposito (Empoli); Paz (Como); Yildiz (Juventus)

Top 3 Portieri – De Gea (Fiorentina); Milinkovic-Savic (Torino); Svilar (Roma)

Top 3 Difensori – Bastoni (Inter); Buongiorno (Napoli); Tavares (Lazio)

Top 3 Centrocampisti – Barella (Inter); McTominay (Napoli); Reijnders (Milan)

Top 3 Attaccanti – Kean (Fiorentina); Orsolini (Bologna); Retegui (Atalanta)

Come per le passate stagioni, nessun calciatore può aggiudicarsi un premio in più di una categoria .Le terzine sono state selezionate tenendo conto delle analisi evolute di Stats Perform, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating considera anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione. Per il calcolo finale la Serie A EniLive 2024-2025 considera tutte le giornate (a eccezione della 38ª)».