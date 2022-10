Inter, due giocatori impegnati in Olanda: 90 minuti ma sconfitta per entrambi

Sconfitta per i due giocatori dell’Inter in prestito al Volendam, in Olanda. Nonostante siano rimasti in campo entrambi per tutti e novanta i minuti di giooco, Filip Stankovic e Gaetano Oristanio non sono riusciti a impedire la sconfitta per 2-1 in trasferta contro l’AZ Alkmaar.

TITOLARI E SCONFITTI – Giornata storta per Filip Stankovic e Gaetano Oristanio con il Volendam. Nonostante l’AZ Alkmaar sia rimasto in 10 già nel primo tempo, i due giocatori dell’Inter non sono riusciti a impedire la sconfitta della loro squadra per 2-1.