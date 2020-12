Inter, due ex nerazzurri nel “Dream Team” di sempre del Pallone d’Oro

Logo Inter maglia 2020-2021. Immagine da Inter.it

Dal momento che, a causa del Coronavirus, il Pallone d’Oro 2020 non è stato assegnato, France Football ha deciso di sancire un premio speciale: il Dream Team di tutti i tempi, con i migliori 11 della storia dal 1956 (anno in cui si è assegnato il premio per la prima volta) al 2020. Anche due ex Inter presenti.

DREAM TEAM – Un po’ di Inter tra i migliori undici giocatori di tutta la storia. Giocatori scelti da France Football, che ha sancito questo premio speciale in un anno senza Pallone d’Oro. I due ex nerazzurri presenti sono Lothar Matthaus e Ronaldo, ancora presenti nel cuore e nella mente dei tifosi dopo le loro gesta con la maglia del club milanese. A completare la squadra, il portiere Yashin, i difensori Cafu, Maldini e Beckenbauer, il centrocampista difensivo Xavi, i centrocampisti offensivi Pelé e Maradona e gli attaccanti Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.