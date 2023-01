Inter due cambiamenti per tornare alla vittoria: il portiere e la punta – SI

L’Inter ha ricominciato al meglio la stagione, battendo il Napoli per 1-0 a San Siro. Secondo Sportitalia, i meriti di questa vittoria vanno ad Inzaghi e a due cambiamenti fondamentali.

CAMBIAMENTI – Quella dell’Inter è una vittoria inattesa. Luciano Spalletti in questi mesi ha sempre avuto Un calo, qualunque squadra abbia allenato. Rimane da capire quale preparazione atletica sarà vincente. Inizia un nuovo campionato ora. Conta parecchio come ti prepari ora dopo questa pausa. L’Inter ha dominato, è finita uno a zero ma poteva andare peggio. Secondo Sportitalia sono due gli aspetti di cui tenere conto. Il primo è che l’Inter non abbia subito gol dopo averne presi tantissimi all’inizio. Il secondo è il Napoli che invece non ne fa, dopo essere andata sempre a segno. Simone Inzaghi l’ha studiata bene, poi ci sono due cambiamenti importanti. Uno in porta e uno in attacco. Andrè Onana è un giocatore in grado di poter usare destro e sinistro. Questo dà tranquillità ai difensori. Romelu Lukaku a mezzo servizio cambia totalmente la squadra, tutte le azioni partono da lui.