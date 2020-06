Inter, dove eravamo rimasti? Conte non può nascondersi – GdS

“La Gazzetta dello Sport” fa il punto sull’Inter di Antonio Conte, ai blocchi di partenza su tre competizioni. La Coppa Italia per riprendere confidenza con l’alta tensione, poi Serie A e infine l’Europa league dove Antonio Conte non potrà nascondersi

MOTORI ACCESI – La Serie A fa titillare una personalissima campanella: ricreazione finita, si torna in campo. Finalmente, verrebbe da dire. E allora bisogna dare un’occhiata alla situazione dei club, cercando disperatamente di riannodare i fili pre-pandemia. L’Inter di Antonio Conte, dopo un avvio bruciante, con tre sconfitte in 25 giorni (prima della Covid-19) aveva dato la sensazione di essere arrivata a ridosso della primavera col fiato corto: dopo il k.o. con la Juventus, occorre subito il riscatto con la Sampdoria. Ma prima c’è il sogno Coppa Italia da cullare. Tutto in pochissimi giorni.

GRAN COMPLETO – La parte mezza piena del bicchiere riguarda certamente la composizione della rosa di Conte. Tutti i giocatori nerazzurri hanno potuto svolgere i compiti a casa e gli infortunati si sono rimessi a pari. Il lavoro alla Pinetina è stato intenso, come una seconda preparazione, e ha lasciato qualche strascico. Semplici affaticamenti, anche se Matias Vecino e Diego Godin difficilmente recupereranno per la Coppa Italia.

IDEE CHIARE – Per quanto riguarda gli obiettivi, la Coppa Italia servirà a misurare ambizioni e forma fisica. Poi non sarà possibile tirare il fiato, complice un calendario di impegni ultrafitto. Un avvio deciso e concreto dell’Inter, magari con una striscia di vittorie come ad inizio anno, potrebbe riaprire il discorso scudetto. E in Europa League l’Inter di Antonio Conte non si potrà nascondere.

