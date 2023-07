Inter, si dorme ad Appiano Gentile: la decisione di Inzaghi − Sky

Inter in ritiro ad Appiano Gentile, da oggi anche con i nazionali: la decisione di Simone Inzaghi con l’intero gruppo che resterà lì anche per dormire, come reso noto da Sky Sport.

DORMIRE AD APPIANO − Anche i nazionali hanno raggiunto i compagni dell’Inter e Simone Inzaghi ad Appiano Gentile. Qui i giocatori si fermeranno anche a dormire. Il ritiro è infatti ufficialmente al completo. Perciò i nerazzurri non usciranno per qualche giorno, come deciso dall’allenatore e come reso noto da Matteo Barzaghi su Sky Sport.