Doppio infortunio in casa Inter! Una montagna russa di emozioni – CdS

Napoli-Inter, tra gioie e dolori in casa nerazzurra. L’amaro in bocca, dopo il pari dei padroni di casa, arriva anche per colpa del doppio infortunio a centrocampo, spiega il Corriere dello Sport.

MONTAGNE RUSSE – Dopo il vantaggio iniziale di Dimarco, l’Inter si fa sorprendere nel finale da un inaspettato Billing. Ma bisogna soffermarsi sulla serata “complicata” di Federico Dimarco. L’esterno nerazzurro, allo stadio Maradona, ha vissuto come se fosse su una montagna russa, spiega il Corriere dello Sport. Il pareggio del Napoli nei minuti finali, ha stoppato la prima vera corsa dell’Inter che adesso si ritrova a dover fare la conta alle assenze. Infatti, in casa nerazzurra ci si ritrova in piena emergenza sulle fasce, con 4 esterni su 5 che sono fermi ai box. A questo si aggiunge la preoccupazione per Hakan Calhanoglu, le cui condizioni saranno valutate oggi dopo una ginocchiata alla coscia destra.

Calhanoglu e Dimarco ai box! L’Inter ne risente

INFORTUNI – Come spiegato dal Corriere dello Sport, l’infortunio di Federico Dimarco va a complicare ancor di più una situazione di totale emergenza sugli esterni. Oltre agli stop di Darmian, Zalewski e Carlos Augusto, Federico Dimarco nel post-partita ha voluto spiegare di non sentirsela a rischiare troppo, anche perché – almeno ad oggi – l’unico esterno arruolabile è Denzel Dumfreis. Con Simone Inzaghi che dovrà inventarsi qualche novità in vista della sfida di mercoledì a Rotterdam contro il Feyenoord in Champions League.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia