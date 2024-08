Inter, una doppia squadra per Inzaghi. O qualcosa in più – SM

L’Inter pronta a ripartire in Serie A. Simone Inzaghi sta per accogliere una nuova pedina che sblocca un ruolo fondamentale per il suo calcio. I nerazzurri difenderanno il ventesimo scudetto con qualche novità in più, spiega Sportmediaset.

DOPPI – L’Inter si prepara a scendere in campo nella seconda giornata di Serie A. I nerazzurri sono pronti a tornare a San Siro dopo un’assenza lunga tre mesi. L’ultima volta l’Inter aveva alzato il ventesimo scudetto: adesso l’obiettivo è quello di portare in casa il secondo scudetto consecutivo. Come spiegato da Sportmediaset nell’edizione odierna, l’Inter di Simone Inzaghi si è presentata ai nastri di partenza – Genoa la prima giornata – con una doppia squadra di titolari. Con gli arrivi di Josep Martinez in porta come vice-Sommer e gli innesti di spessore come Piotr Zielinski e Mehdi Taremi, l’Inter ha raddoppiato ogni singolo titolare con uno simile.

Numeri importanti nell’Inter: sorride Inzaghi

NUMERI – La presenza dell’iraniano insieme a Lautaro Martinez e Marcus Thuram può funzionare in un ipotetico tridente. A centrocampo invece, Asllani cresce a vista d’occhio alle spalle di Hakan Calhanoglu e lo stesso Davide Frattesi può far rifiatare Nicolò Barella senza perdere di qualità in mezzo al campo. In difesa invece, con l’arrivo di Tomas Palacios – ribadiscono a Sportmediaset – Inzaghi darebbe a Carlos Augusto il ruolo di vice-Dimarco e l’ex Monza non dovrà pensare più alla difesa. Un passo importante per il pacchetto arretrato che si va a completare dopo l’infortunio di Tajon Buchanan.