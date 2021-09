Inter, dopo la sosta solito problema con i sudamericani: out contro la Lazio? – CdS

Dopo la sosta l’Inter sarà impegnata contro la Lazio, il problema con i sudamericani, secondo il Corriere dello Sport, potrebbe essere lo stesso dell’ultima volta: out o panchina?

LA SOSTA – I sudamericani dell’Inter durante la pausa per le nazionali, saranno impegnati nella notte tra giovedì 14 e venerdì 15, e rientreranno in Italia davvero a poche ore dalla partita. Schierare Lautaro Martinez, Joaquin Correa, Arturo Vidal, Alexis Sanchez e Matìas Vecino potrebbe essere assai complicato. Un tema delicato che Inzaghi affronterà a tempo debito. Intanto testa alla sfida contro l’Atalanta, dove in attacco in panchina ci saranno solo Sanchez e Satriano.

Fonte: Corriere dello Sport