Inter, dopo la conquista di un posto Champions rinnovi in vista – TS

L’Inter, quest’estate, dovrà fare i conti con diversi giocatori il cui contratto scadrà nel 2024. L’eventuale qualificazione alla prossima Champions League determinerà i possibili rinnovi

RINNOVI –TuttoSport afferma che la conquista di un posto nella prossima UEFA Champions League permetterà ai dirigenti nerazzurri di disporre di un budget maggiore per alcuni rinnovi di contratto. Se l’obiettivo dovesse essere fallito, ecco che i rinnovi apparirebbero più lontani. I giocatori per i quali si discute il rinnovo di contratto sono Dzeko, Bastoni, De Vrij e Calhanoglu. Se per gli ultimi due sembra cosa fatta, il bosniaco e il difensore hanno richieste importanti, sebbene la loro prima scelta sia in ogni caso l’Inter. Per il numero 9 si ragione su un contratto annuale con opzione per il rinnovo, mentre per il numero 95 rimane una questione di cifre. La richiesta è di 6,5 milioni, l’Inter potrebbe spingersi a 5 + bonus. La volontà del giocatore di restare e indiscussa, ma i nerazzurri devono stare attenti agli interessamenti dei club esteri e della Juventus. De Vrij, invece, dovrebbe firmare un biennale 1 4 milioni. Per Calhanoglu invece è già tutto definito, con un triennale da 6 milioni a stagione.

Fonte: TuttoSport – Simone Togna