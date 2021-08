Inter, dopo il rinnovo di Lautaro Martinez tocca a Barella e Brozovic – CdS

Inter, dopo Lautaro Martinez sarà il turno di Nicolò Barella. Secondo il “Corriere dello Sport” la società vuole mandare dei segnali dopo la cessione di Hakimi e Lukaku.

RINNOVI – L’Inter vuole chiudere in fretta la questione rinnovo con Lautaro Martinez per dedicarsi subito agli altri e mandare un segnale importante, soprattutto dopo le cessioni di Achraf Hakimi e Romelu Lukaku. Diversi in stand-by, come nel caso di Nicolò Barella, che attualmente percepisce 2,5 milioni a stagione. All’epoca della firma sul contratto – sottolinea il “Corriere dello Sport” -, c’era stata la promessa di un pronto riconoscimento qualora fosse diventato un punto fermo della squadra. Un prolungamento del suo contratto, inoltre, ridurrebbe la quota di ammortamento annuale. Discorso diverso invece per Marcelo Brozovic, il cui cartellino è stato quasi tutto ammortizzato. Il croato ha un contratto in scadenza tra un anno, ora guadagna 4,3 milioni a stagione e ne vorrebbe almeno 5, cioè quanto garantito a Calhanoglu.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.