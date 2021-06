Inter, dopo gli Europei i rinnovi: Brozovic e Lautaro Martinez in testa

L’Inter deve pensare a un mercato al risparmio, ma oltre alle cessioni e ad eventuali rinforzi per Simone Inzaghi si deve pensare anche a blindare i big attuali. Dopo gli Europei arriverà l’accelerata su questo tema così importante.

TUTTO RINVIATO – L’Inter lavorerà per rinnovare alcuni contratti ai big a partire dalla fine degli Europei. Il punto di Matteo Barzaghi per “Sky Sport”: «Ci sono alcune situazioni contrattuali da tenere sotto controllo come quella di Brozovic che dopo gli Europei andrà a discutere il rinnovo. Poi c’è Barella che aspetta da tempo di rivedere la sua situazione contrattuale e quella di Lautaro Martinez».