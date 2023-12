L’Inter domina con l’Udinese! Clamoroso Tuttosport: «Rigore discutibile»

L’Inter stravince 4-0 con merito la sfida casalinga contro l’Udinese, ma secondo l’edizione odierna di Tuttosport il rigore concesso ai nerazzurri è discutibile, definendolo addirittura “rigorino”. Ecco il racconto della partita secondo il quotidiano di Torino.

VITTORIA DEVASTANTE – L’Inter ha risposto subito, per l’ennesima volta, alla Juventus e con il netto 4-0 contro l’Udinese si è riportata in vetta alla classifica con 38 punti, due in più dei bianconeri, con le rivali che adesso iniziano a vedere col binocolo la coppia di testa. Una partita senza storia, ma Tuttosport questa mattina esagera: “Partita sbloccata grazie a un rigore generoso concesso da Di Bello: la sensazione, però, è che i nerazzurri il gol lo avrebbero comunque trovato a stretto giro di posta“. Secondo il quotidiano di Torino, Lautaro Martinez (sbilanciato nettamente da Perez), non sarebbe mai arrivato sul pallone. Le statistiche della partita, parlano chiaro: 76% di possesso palla, 15 conclusioni, 6 nello specchio, 316 passaggi completati su 336 tentati. A quel punto l’Inter ha dilagato: il centrocampista turco al 42’ ha pescato Federico Dimarco in area sul lato sinistro e il terzino azzurro ha incrociato senza dare scampo a Silvestri col suo sinistro chirurgico. Mentre è arrivato il 3-0 con un assist pennellato da Henrikh Mkhitaryan che da sinistra ha trovato Thuram solo sul palo opposto. Nel secondo tempo il copione non è cambiato, così al 39′ i nerazzurri arrotondano il risultato con la rete di Lautaro Martinez capocannoniere del campionato.