Inter, domani ritornano gli europei. Dzeko sarà fondamentale − Sky

L’Inter, domani, rivedrà ad Appiano Gentile alcuni giocatori provenienti dalle nazionali. Si tratta degli europei che giocheranno questa sera. Inoltre, con gli argentini in dubbio contro la Sampdoria, Dzeko diventa fondamentale

RITORNI − Questo il punto Matteo Barzaghi di Sky Sport, in collegamento da Appiano Gentile: «Domani arriveranno gli europei, da Edin Dzeko a Denzel Dumfries, fino ai croati Marcelo Brozovic e Ivan Perisic, nonché Milan Skriniar. I sudamericani − Lautaro Martinez, Joaquin Correa, Arturo Vidal e Matias Vecino − sono attesi per venerdì sera. A differenza dei colleghi di Juventus e Napoli, hanno un giorno in più di allenamento. Simone Inzaghi dovrà, però, gestire meglio la situazione poiché mercoledì ci sarà il Real Madrid. Dzeko con gli argentini in dubbio rimane fondamentale, cosi come Stefano Sensi che potrebbe fungere da trequartista. L’allenamento è iniziato, oggi vi aggiorneremo anche sulle condizioni di Alexis Sanchez, che settimana scorsa ha iniziato a lavorare da solo con il pallone».