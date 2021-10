Inter, domani assemblea dei soci con l’ombra Oaktree calante su Milano

L’Inter questa sera giocherà al Castellani di Empoli in vista della decima giornata di Serie A. Domani, invece, la dirigenza nerazzurra sarà impegnata nell’assemblea dei soci. Intanto il fondo Oaktree è arrivato a Milano

ASSEMBLEA SOCI − Inter impegnata in un doppio tavolo, quello verde del Castellani (stasera ore 20.45) e quello dirigenziale con l’assemblea dei soci in programma nella giornata di domani. Direttamente da Nanchino, il presidente Steven Zhang oltre a comunicare il gravoso buco di 245 milioni di euro darà anche rassicurazioni sul futuro della società. Come riporta Sport Mediaset, l’intento del patron cinese è quello di non vendere il club. Intanto però più di un presagio si annida su Milano e l’Inter con il fondo Oaktree in visita anche ad Appiano Gentile.