Inter, dolce prima volta per Quieto: il Venezuela lo convoca per il ritiro!

Il calciatore dell’Inter Daniele Quieto è stato convocato per la prima volta dalla sua Nazionale del Venezuela. Finora, il centrocampista aveva vestito la maglia dell’Italia.

PRIMA VOLTA – Il giocatore dell’Inter Daniele Quieto ha ricevuto la sua prima convocazione dal Venezuela, di cui possiede la nazionalità insieme a quella italiana. Il classe 2005 aveva finora disputato partite ufficiali nelle categorie inferiori della Nazionale azzurra, così ripartite: 9 in U-17, 6 in U-18 e 4 in U-19. Ora il centrocampista nerazzurro, che ha disputato 2 presenze in altrettante gare di questa stagione del campionato Primavera, può indossare la casacca della Nazionale sudamericana.

Inter, Quieto e non solo: i giovani asset per il futuro!

ESEMPIO EMBLEMATICO – Senza paragonare i due calciatori, le loro capacità attuali e le loro potenzialità future, si può pensare a quanto il rendimento di Valentin Carboni con l’Argentina abbia inciso sul suo valore di mercato. Pur non avendo messo a segno un gol con la Nazionale maggiore, infatti, il talento ora in forza al Marsiglia ha dato prova delle sue qualità e di quanto potrebbe ancora crescere sotto una guida sapiente ed equilibrata. Ciò ha spinto il club francese, sotto la spinta del tecnico Roberto De Zerbi, a puntare sul suo profilo per questa stagione. Predisponendo una trattativa che potrebbe portare i marsigliesi a sborsare circa 36 milioni di euro per il suo eventuale riscatto. La speranza, nel caso di Quieto, è che il rendimento in maglia venezuelana possa garantirgli una simile dose di gradimento, fiducia e stima.