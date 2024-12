Inter, altra disavventura a Leverkusen: bloccati in Germania! In Italia solo oggi

Non è stata una trasferta fortunata per l’Inter, che dopo la sconfitta in Champions League contro il Bayer Leverkusen ha dovuto affrontare una notte complicata all’aeroporto di Leverkusen.

ALTRA DISAVVENTURA – L’Inter, reduce da una partita amara con un gol subito al 90’, questa notte ha trovato ulteriori difficoltà al momento di fare ritorno in Italia. Dopo aver raggiunto l’aeroporto nella notte, l’aereo della squadra è rimasto bloccato a terra a causa di un guasto tecnico imprevisto. Nonostante i tentativi di risolvere il problema, l’equipaggio ha stabilito che il velivolo non era in condizioni di partire in sicurezza. Per garantire il benessere dei giocatori e dello staff, la società ha organizzato un pernottamento in un hotel vicino. La squadra ha così trascorso la notte in Germania, partendo solo questa mattina con un volo alternativo. Questo imprevisto ha ulteriormente prolungato una trasferta già segnata da tensioni sportive. Oggi giorno di riposo per tutta la squadra. Una decisione volta a dare alla squadra il tempo necessario per recuperare sia fisicamente che mentalmente dopo 48 ore particolarmente impegnative.

Inter, trasferta da dimenticare in Germania

VOLTA PAGINA – La sconfitta contro il Bayer Leverkusen, con il gol decisivo arrivato nei minuti finali, aveva già lasciato l’amaro in bocca ai nerazzurri. A questo si è aggiunto il disagio della lunga notte in aeroporto, che ha contribuito a rendere questa trasferta un’esperienza da dimenticare. L’Inter avrà ora qualche giorno per prepararsi al meglio in vista del prossimo match di campionato contro la Lazio, sperando di mettere definitivamente alle spalle questa parentesi sfortunata.