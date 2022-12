Inter, i diritti tv non garantiscono grandi ricavi. La Liga va oltre i club italiani

La Liga ha pubblicato i ricavi provenienti dai diritti televisivi per i club spagnoli sia della prima che della seconda divisione. Le cifre guadagnate sono molto più alte rispetto a quelle delle società italiane e il dato è preoccupante per il futuro.

DATI – Questo si può definire come uno dei più importanti motivi per cui le società di Serie A non riescono ad essere sempre competitive in Europa. La Liga ha pubblicato poche ore fa i ricavi della stagione 2021/2022 dei club spagnoli di prima e seconda divisione dai diritti televisivi. La differenza rispetto alla Serie A è esorbitante e Calcio e Finanza ha analizzato così la situazione. La società in Italia che guadagna di più è proprio l’Inter, con 84 milioni di introiti. Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid ottengono tutte proventi maggiori, che vanno verso i 160 milioni di euro per i primi due storici club. La Serie A ha distribuito circa 939 milioni, mentre La Liga 1.427. Alla base di grandi successi ci sono anche grandi ricavi e denaro. In Italia tutto questo non è ancora arrivato.