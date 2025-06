Inter, differenza netta tra le due finali! A Monaco il nulla – CdS

A Monaco di Baviera l’Inter non ha lasciato niente di niente. La differenza rispetto alla finale di Champions League contro il Manchester City, da cosa dipende? Il Corriere dello Sport analizza.

FINALI – Due finali in quattro anni, questo è lo score di Simone Inzaghi in Champions League da allenatore dell’Inter. Quello che pareva un miracolo fino a poche ore fa si è trasformato nel peggiore incubo immaginabile con il netto 5-0 del Psg sull’Inter. La squadra nerazzurra non è mai scesa in campo, non ha mai reagito, non ha trovato gli spazi giusti e si è fatta dominare dagli avversari. Vero che Luis Enrique non ha sbagliato nulla, ma il Psg non è mai stato così tanto efficace ed è evidente la responsabilità dell’Inter.

DUE ANNI FA… – A Istanbul i rimpianti erano legati alle occasioni sprecate. L’Inter aveva tirato più del Manchester City e aveva meritato almeno i supplementari, a Monaco di Baviera il discorso è opposto. Se da quella partita la squadra ne uscì più forte, stavolta è difficile che accada. Tutti saranno rivalutati in negativo, d’altronde hanno scritto la storia in negativo della competizione. Il vuoto di questa finale è incolmabile e nessuna sicurezza acquisita negli anni può giustificare l’atteggiamento avuto in campo.

fonte: Corriere dello Sport – Alberto Polverosi