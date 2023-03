Inter, differenza di rendimento fra casa e trasferta: i numeri – CdS

L’Inter di Simone Inzaghi, in questa stagione, ha mostrato due volti: fra casa e trasferta infatti la differenza di rendimento è netta. L’analisi del Corriere dello Sport

DIFFERENZA – L’Inter di Inzaghi, in questa stagione, ha mostrato una netta differenza di rendimento fra casa e trasferta. Nelle 34 partite disputate, la media punti in casa per i nerazzurri è di 2,53: fuori casa scende sino ad 1,4. Differenza netta anche nella percentuale di vittorie fra gare in casa e quelle in trasferta: 84% fra le mura amiche, appena il 40% fuori casa. Lontano da San Siro sale anche la media dei gol subiti: 1,8 a partita contro gli 0,47 subiti fra le mura amiche. Numeri che fanno certamente riflettere: l’Inter, per continuare al meglio la rincorsa ad obiettivi importanti, dovrà cercare di essere più costante sino al termine della stagione.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia

