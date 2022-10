Inter, la difesa è una rotatoria: quanti cambi! Ma un dato conforta − CdS

La difesa dell’Inter sembra non avere ad oggi una certezza nei nomi. Inzaghi l’ha cambiata più volte nelle ultime uscite. Ma ha ritrovato anche più solidità. Segno di come gli automatismi stiano ricominciando a funzionare

ROTAZIONI E GARANZIE − L’Inter sta ritrovando solidità difensiva. Lo dicono i numeri. Nelle ultime tre partite di campionato contro Roma, Sassuolo e Salernitana la difesa nerazzurra ha concesso solamente tre tiri ai propri avversari. Domani sera a Firenze va a caccia di una seconda imbattibilità consecutiva che manca addirittura dal 9 aprile scorso. C’è però anche un altro dato interessante da registrare. Simone Inzaghi ha cambiato più volte i propri uomini in difesa durante queste ultime settimane. Si è partiti dal terzetto Skriniar-Acerbi-Bastoni contro la Roma, passando per quello composto da D’Ambrosio-Acerbi-Bastoni contro il Sassuolo fino ad arrivare all’ultimo formato Skriniar-de Vrij-Acerbi con la Salernitana. Rotazioni continue che però non hanno per nulla danneggiato l’equilibrio della squadra. Segno di come tutta l’Inter e i suoi meccanismi stiano ritornare a funzionare.

Fonte: Corriere dello Sport − Adriano Ancona