Inter, la difesa è oro! Percorso netto in Champions League

L’Inter si gode il passaggio agli ottavi di Champions League con un pass diretto. Risultato rotondo contro il Monaco, arrivato grazie a una difesa solida e che non ha lasciato sbavature.

GRANITICA – Otto partite e un solo gol subito. A vedere la classifica al termine del girone unico di Champions League, viene anche rabbia a ripercorrere la sconfitta al 90′ contro il Bayer Leverkusen. Nemmeno il Liverpool, che ha dominato le otto partite, è riuscita a stare a passo con la difesa dell’Inter, subendo un gol in più. Nella vittoria di ieri contro il Monaco, l’Inter è stata perfetta sotto ogni punto di vista senza mai arrivare a subire troppo il pressing dei monegaschi. Il risultato, arrivato grazie a un super Lautaro Martinez, è frutto di una squadra che sa restare compatta nonostante i momenti difficili. Ieri è scesa in campo l’Inter tipo, con Pavard, Alessandro Bastoni e Stefan de Vrij. Allo stesso tempo però, quando c’erano altri interpreti, l’alchimia che si era creata non era mai cambiata.

Inter, due difese allineate tra Serie A e Champions League

ALLINEARSI – Se da un lato Yann Sommer ci mette sempre il suo zampino, dall’altro lato la difesa risponde sempre presente. E questo dato, se si vuole puntare in alto anche in Champions League, è da tenere molto stretto. Una diga dove non passa una goccia d’acqua: l’unico gol incassato dall’Inter in questa Champions rimane quello di Mukiele al 90’ della trasferta a Leverkusen. Anche grazie ai risultati in Europa, l’Inter è riuscita a trovare la via corretta in Serie A allineando le due difese e tornando a far sorridere Sommer che non era partito benissimo nelle prime 6 partite di campionato.