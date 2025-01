Inter, difesa granitica in Champions League! Un dato impressionante – CdS

L’Inter non subisce quasi mai gol in questa edizione di Champions League. Un dato è impressionante prima della partita col Monaco e lo riporta il Corriere dello Sport.

DIFESA – Sei clean sheet in sette partite, un solo gol subito al 90′ contro il Bayer Leverkusen in Germania. L’Inter è rocciosa e ha protetto con le unghie e con i denti la sua porta in questa edizione di Champions League. Qualora non subisse reti neanche contro il Monaco sarebbe la miglior difesa della competizione. anche se già lo è in realtà. Liverpool e Arsenal seguono con appena due gol subiti. Il punto di forza dell’Inter in Europa per ora è stata proprio la retroguardia.

Inter, un dato sorprende sulla difesa

DATO – Manchester City, Stella Rossa, Young Boys, Lipsia, Arsenal e Sparta Praga: sono questi i clean sheet di Yann Sommer, che insegue gli 8/13 collezionati da André Onana due anni fa in maglia nerazzurra. Un dato impressiona sul rendimento difensivo dell’Inter. In casa, a San Siro, non subisce gol dal 24 ottobre 2023 contro il Salisburgo, quindi ben più di un anno fa. Contro il Monaco sono richieste ulteriori conferme, anche perché non subire gol vorrebbe dire ottenere la qualificazione matematica agli ottavi di finale.

fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia