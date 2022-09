Inter difesa colabrodo: poche sufficienze! Bene solo i subentrati: le pagelle – CdS

La fase difensiva dell’Inter contro il Milan ha fatto acqua da tutte le parti, concedendo di tutto e di più. Fioccano le insufficienze, sul Corriere dello Sport si fa prima a sottolineare i voti “positivi”. Per quelli ci pensano Edin Dzeko e chi come lui è entrato dalla panchina provando a cambiare l’inerzia del match. Di seguito le pagelle dei nerazzurri.

LE PAGELLE – L’Inter sta attraversando un evidente momento di difficoltà e la prestazione del suo portiere di certo non aiuta, non che Samir Handanovic ieri abbia sbagliato qualcosa in particolare, ma ogni tanto anche lui è chiamato ad effettuare una grande parata. Anche ieri non è successo e di gol dentro al sacco ne ha raccolti ben tre: voto 5. Male anche tutta la difesa nerazzurra: 4,5 per Milan Skriniar e Alessandro Bastoni, Leao li mette in crisi e difendono a fatica. Ancor peggio Stefan de Vrij, responsabile del secondo e terzo gol del Milan. Nicolò Barella scarico a centrocampo (5), riesce a far peggio Hakan Calhanoglu che regala la palla del momentaneo pareggio, voto 4,5. Positiva la prestazione di Lautaro Martinez che sfiora più volte il gol: voto 6. Marcelo Brozovic sarebbe il migliore in campo se non fosse per l’ottimo ingresso di Edin Dzeko che da subentrato fa la differenza. Il centrocampista croato realizza il primo gol, è tornato ad avere continuità. Il bosniaco, invece, entra e “cambia” l’attacco nerazzurro. Come lui anche Henrikh Mkhitaryan, anche lui mette piede nell’azione del 3-2, anche se il fisico al momento non lo aiuta: voto 6.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti