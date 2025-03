L’Inter dice no al razzismo! Visita speciale con Zanetti in prima fila

L’Inter si mette, come sempre, in prima fila per combattere il razzismo. Nella giornata mondiale contro questo fenomeno, il club nerazzurro ha avviato un’iniziativa insieme a Lega e CSI. Javier Zanetti capofila.

CONTRO IL RAZZISMO – Anche quest’anno l’Inter si schiera al fianco di Lega Serie A e Centro Sportivo Italiano per la Philadelphia Junior Cup, il torneo nazionale giovanile di calcio a 7 dedicato ai ragazzi degli oratori delle città delle squadre di Serie A, organizzando per i ragazzi una visita speciale in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale del 21 marzo. L’iniziativa, alla prima edizione in collaborazione con Philadelphia, si inserisce nel quadro della campagna Keep Racism Out, promossa dalla Lega in collaborazione con l’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri (UNAR), e si propone non solo come un percorso sportivo ma anche come un importante progetto di sensibilizzazione contro il razzismo e la discriminazione.

OPPORTUNITÀ – Il torneo rappresenta l’occasione per più di 5.000 giovani under 14 di confrontarsi in campo, entrare in contatto con il calcio professionistico e i suoi valori, e di partecipare a iniziative di approfondimento.

MEMORIALE – In questo contesto, l’Inter ha organizzato una visita al Memoriale della Shoah di Milano, che ha visto protagonista anche una delegazione dei ragazzi del Settore Giovanile del Club. Tale esperienza è un momento cardine di un percorso formativo lungo tutta la stagione, dedicato ai giovani atleti inseriti nell’Inter College e realizzato in collaborazione con l’area CSR del Club. Durante la visita è stata anche ricordata la figura di Árpád Weisz, ebreo, ungherese di nascita, capace di scrivere un importante pezzo della storia dell’Inter e del calcio europeo, prima di dover lasciare l’Italia e, infine, arrendersi allo sterminio nazista. Fonte: Inter.it