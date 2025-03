Inter devastante su palla ferma! Dati da primato in Europa – TS

L’Inter è una delle squadre più efficaci su palle ferme e lo mostra un dato che vede i nerazzurri primi in questa speciale classifica. L’analisi di Tuttosport.

DATO IMPRESSIONANTE! – Atalanta-Inter si è conclusa sul risultato di 0-2 al Gewiss Stadium e il primo dei due gol è stato segnato su calcio d’angolo. Non è una novità che i nerazzurri sblocchino una gara complicata su palla ferma, è già accaduto in altre occasioni. Con la Lazio all’Olimpico il calcio di rigore di Hakan Calhanoglu, con il Napoli al Maradona la punizione di Federico Dimarco, con il Milan al terzo derby stagionale il cross di Yann Bisseck successivo ad un angolo battuto.

PRIMATO – L’Inter ha segnato direttamente su calcio d’angolo già 10 volte in questa stagione di Serie A e detiene il primato in questa speciale classifica. Non è comunque l’unico, perché la rete di Carlos Augusto diventa la numero 20 su 65 totali segnata da palla ferma. Il 31% dei gol dell’Inter nasce da una palla inattiva e questa è una minaccia continua per chiunque. La squadra di Simone Inzaghi è in grado di sbloccare partite dal nulla, sfruttando episodi che possono diventare favorevoli e girare completamente i favori del caso. Tutto ciò è accaduto a Bergamo, quando prima dello 0-1 l’equilibrio era piuttosto netto.

fonte: Tuttosport – Federico Masini