Inter determinata, Conte vuole strappare lo scudetto alla Juventus – CdS

L’Inter contro il Milan ha dimostrato una grande prova di carattere di una squadra finalmente determinata – soprattutto sotto il punto di vista mentale -. Antonio Conte oggi è una certezza, e secondo il “Corriere dello Sport” con spirito di rivalsa vuole strappare lo scudetto alla Juventus dopo otto anni di dominio.

CONTE DETERMINATO – L’Inter vuole ripetere quanto fatto dalla Juventus nel 2011 ai danni proprio del Milan. La Juventus domina in campionato da ben otto stagioni, me come riportato dal quotidiano romano: “Conte si è lasciato male con la Juventus e ora cova un grande desiderio di rivalsa Soddisfarlo da allenatore dell’Inter gli darebbe ancora più gusto. Di sicuro ha un gruppo di giocatori che lo segue senza il minimo dubbio o incertezza. In caso contrario, il ribaltone nel derby non sarebbe potuto avvenire. Sotto 0-2, con doppia mazzata rimediata a pochi istanti dall’intervallo, quale altra squadra sarebbe potuta riemergere? Conte ha poi ammesso di essere stato il principale responsabile di un primo tempo da incubo o quasi. Sarà anche per questo motivo che, piuttosto di far volare tavoli e lettini durante nello spogliatoio”.