Inter, dedica allo scomparso Gerd Muller: «Re del gol. Un pensiero a chi l’ha amato»

La scomparsa di Gerd Muller segna indelebilmente e tristemente questo Ferragosto 2021. Anche l’Inter si unisce al cordoglio per il campione tedesco

CIAO GERD – Il mondo del calcio oggi piange Gerd Muller, leggenda del calcio tedesco. Recordman di gol in Bundesliga, bandiera del Bayern Monaco nonché Pallone d’Oro 1970. Campione d’Europa 1972 e campione del Mondo 1974 con la maglia della Nazionale Tedesca (Germania Ovest, ndr). Muller in Germania ha scritto la storia del calcio a suon di gol. Anche l’Inter di unisce al cordoglio per la sua scomparsa: “Gerd Muller è stato una leggenda, un re del gol straordinario protagonista del mondo del calcio. Il nostro pensiero va a lui, ai suoi cari e a tutti i tifosi che l’hanno amato”. Aveva 75 anni. Di seguito il messaggio pubblicato dall’Inter attraverso il proprio account Twitter.

#GerdMuller è stato una leggenda, un re del gol straordinario protagonista del mondo del calcio. Il nostro pensiero va a lui, ai suoi cari e a tutti i tifosi che l’hanno amato.#FCIM — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) August 15, 2021

La Redazione di Inter-News.it si unisce al cordoglio per la scomparsa di uno dei calciatori più rappresentativi della storia del calcio.