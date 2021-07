Inter, de Vrij da oggi a disposizione di Inzaghi. Attesa per Perisic – CdS

Dal “Corriere dello Sport”, oggi in edicola, arrivano aggiornamenti in merito al prosieguo del ritiro della nuova Inter di Inzaghi. Oggi, al gruppo, si aggregherà Stefan de Vrij. Attesa per Perisic

ATTESA – L’Inter, dopo la vittoria in amichevole contro il Lugano, tornerà al lavoro, agli ordini di Inzaghi, per preparare la Tournee Americana. Intanto, nella giornata di oggi, secondo quanto riferito dal “Corriere dello Sport”, il tecnico dovrebbe riabbracciare Stefan de Vrij, che torna oggi a disposizione del tecnico. Domani dovrebbe essere il turno di Brozovic. Attesa, invece per Perisic: il croato, guarito dal Covid l’8 luglio, ha avuto tre settimane di vacanza(partite al momento della guarigione). Vidal, Sanchez, Vecino e Lukaku, invece, si aggregheranno ai compagni direttamente sul suolo statunitense.

Fonte: Andrea Ramazzotti – Corriere dello Sport