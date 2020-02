Inter Days, evento di 4 giorni a Roma! Presente Julio Cesar: i dettagli

L’Inter, nella settimana della trasferta a Roma per la sfida contro la Lazio, organizzerà un evento nella capitale presso la Rinascente di Via Tritone. Sarà presente anche Julio Cesar.

EVENTO – L’Inter sarà presente a Roma con una quattro giorni di attività alla Rinascente di via Tritone, sala Acquedotto Vergine (piano -1). A disposizione per tutti i tifosi, prodotti esclusivi con una collezione Limited Edition in vendita soltanto durante gli Inter Days in Rinascente e momenti di sport e intrattenimento che coinvolgeranno artisti, influencer ed esponenti del mondo interista. Nel corso dei primi due giorni sarà possibile sfidare Luigi “Kirito_Yuuki_00”, Pro Player della squadra di eSports nerazzurra Inter ((qui i dettagli). Sabato 15 e domenica 16 invece sarà presente Julio Cesar per due Meet&Greet con i tifosi (dalle 17 alle 19 di sabato e dalle 14 alle 16 di domenica). L’ex giocatore dell’Inter sarà accolto da un artwork realizzato nella stessa giornata di sabato da Omer, uno dei più innovativi street artist italiani e protagonista della campagna “#NotForEveryone”.

Fonte: Inter.it