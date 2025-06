Inter, day-2 per il nuovo allenatore! La situazione

Prima l’arrivo di Luis Henrique in sede Inter per la firma sui contratti, poi invece il via-vai di notizie legate all’addio di Simone Inzaghi e al prossimo allenatore dei nerazzurri.

ALLENATORE – Inizia oggi la lunga giornata che potrebbe consegnare all’Inter il suo nuovo allenatore. Dopo l’addio di ieri di Simone Inzaghi, in viale della Liberazione si pensa a chiudere per il prossimo tecnico. Il primo nome sulla lista di Ausilio e Beppe Marotta è quello di Cesc Fabregas, che ad oggi allena al Como. Il tecnico spagnolo però, potrebbe chiedere l’addio ai lariani e firmare con l’Inter. Allo stesso tempo, sono due – secondo Sky Sport – le alternative all’ex Barcellona, con Chivu e Vieira.

FIRME – Nello stesso giorno dell’addio di Simone Inzaghi, l’Inter ha definito l’arrivo di Luis Henrique, centrocampista del Marsiglia. Il brasiliano è sbarcato l’altro ieri, mentre nella mattinata di martedì ha svolto le visite mediche di rito. Nel pomeriggio poi, mentre Simone Inzaghi e la dirigenza nerazzurra si vedevano fuori dalla sede, lui arrivava al quartier-generale per la firma sui contratti. Da oggi invece, si tornerà a pensare al prossimo allenatore, in vista poi della partenza per gli Stati Uniti che avverrà all’inizio della prossima settimana.