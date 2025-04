Inter, un dato da record ai quarti di finale di Champions League!

L’Inter ha vinto contro il Bayern Monaco per 2-1 ai quarti di finale di Champions League. Un risultato clamoroso dei nerazzurri, che hanno fatto registrare anche un dato record secondo TNT Sports.

PARTITA – Ieri si è chiusa la due giorni dei quarti di finale di UEFA Champions League. L’Inter ha battuto il Bayern Monaco e lo ha fatto nel modo più pazzo possibile. Al minuto 84 Thomas Muller aveva trovato il pareggio su una disattenzione della difesa nerazzurra messa a ferro e fuoco per tutto il secondo tempo. Quattro minuti dopo però la squadra di Simone Inzaghi ha saputo reagire con ferocia e colpendo nel momento giusto. Nicolò Barella ha iniziato il contropiede, Carlos Augusto ha guidato la ripartenza in velocità e Davide Frattesi ha chiuso con il ginocchio per il gol finale del 2-1.

RECORD – L’Inter ha fatto registrare un dato record all’andata dei quarti di finale di Champions League. La squadra nerazzurra è stata quella con il numero più alto di chilometri percorsi in campo nella partita. Il dispendio energetico è stato immenso: 125.6 km percorsi. Dietro c’è proprio il Bayern Monaco con 123 km, poi il Barcellona addirittura a 115.7. La distanza rispetto alle altre squadre è enorme, la gara dell’Allianz Arena è andata a ritmi incredibili!