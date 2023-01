Inter, dati poco rassicuranti. Scudetto sfumato, ora altri obiettivi! – CdS

Inter, trend negativo rispetto alla scorsa stagione! Secondo i dati del Corriere dello Sport lo scudetto è troppo lontano. Ora gli obiettivi sono altri!

DATI ALLARMANTI – Si può discutere sulle prestazioni dei singoli e della squadra, ma non sui dati attuali dell’Inter. I numeri di questa stagione, paragonati alla precedente, sono incontrovertibili. Sicuramente frutto di una pessima partenza a cui, poi, si è cercato di rimediare. Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, i nerazzurri hanno totalizzato in questa prima parte di campionato 9 punti in meno rispetto a un anno fa (37 contro 46). Nel girone d’andata si contano 6 sconfitte, mentre lo scorso anno una sola, e 11 gol in meno (38 contro 49) (vedi focus). Per non parlare della difesa, che ha subito 25 gol rispetto ai 15 dell’anno scorso. Probabilmente, questi numeri saltano all’occhio anche per la volata scudetto del Napoli, a 50 punti già al termine del girone d’andata. Ma i problemi dell’Inter sono un dato di fatto. Come l’incapacità di mantenere costante il livello delle prestazioni, forse a causa del poco turn-over.

OBIETTIVI – A rassicurare l’Inter potrebbero essere le altre big, che allo stesso modo non si sono distinte in questa prima parte di stagione. Ma secondo l’edizione odierna del giornale, questa sarebbe solo una magra consolazione in confronto al sogno scudetto ormai volato via. 13 punti di distacco dalla capolista sono troppi. Per rimontare servirebbe vincere tutte le partite che rimangono e sperare in una brusca frenata del Napoli. A questo, punto, ai nerazzurri converrebbe impegnarsi per assicurarsi un posto in UEFA Champions League, visto che la fila delle pretendenti è lunga. Senza trascurare anche l’accesso ai quarti di finale in Europa nella stagione attuale e la conquista della Coppa Italia.

Fonte: Corriere dello Sport