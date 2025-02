Inter, Daspo a 8 tifosi dopo gli scontri con la Polizia a Lecce!

La Questura di Lecce notifica il Daspo a otto tifosi dell’Inter. Ecco cos’è accaduto dopo la gara di fine gennaio e quali sono i provvedimenti.

PROVVEDIMENTI – Guai per alcuni supporter nerazzurri dopo la trasferta salentina dello scorso 26 gennaio. A comunicare la notizia è la Questura di Lecce, che ha disposto il Daspo nei confronti di otto tifosi dell’Inter in seguito alla condotta violenta e pericolosa avuta al termine della gara. Nel comunicato stampa si legge: «I tifosi della squadra ospite venivano scortati dalle forze dell’ordine verso la via di deflusso più immediata per raggiungere l’aeroporto di Brindisi per evitare eventuali contatti e scontri con la tifoseria locale». Dal portellone laterale aperto del minivan sul quale viaggiavano, i tifosi hanno lanciato diversi ordigni verso le pattuglie della Polizia. Due di questi ordigni esplosi hanno provocato delle lesioni agli agenti.

Inter Daspo a 8 tifosi dopo la trasferta a Lecce: i provvedimenti

ULTERIORI INDAGINI – Gli otto tifosi dell’Inter in questione, che hanno ricevuto il Daspo dopo i gravi fatti avvenuti dopo la gara col Lecce, sono tutti proveniente dalla Lombardia. Per un anno nessuno di loro potrà entrare negli impianti sportivi di tutta Italia. Inoltre, la Questura di Lecce informa che sono in corso altre indagini per l’adozione di ulteriori provvedimenti Daspo nei riguardi di altri tifosi responsabili di condotte violente.