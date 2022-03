Inter, Damiani sul futuro di Dybala: «Pochi club gli darebbero certe cifre»

L’ex calciatore e oggi procuratore sportivo, Oscar Damiani, si è concentrato a Tmw del futuro di Dybala. In estate, la Joya sarà libero di accasarsi in un’altra squadra diversa dalla Juventus. Tra queste, Inter alla finestra

ADDIO JOYA − Damiani sulla decisione di Dybala, che rimane in orbita Inter: «Dybala via dalla Juventus a zero? Le società non sono più disposte ad assecondare tutto e tutti e magari fanno scelte impopolari. Ma ci sono i bilanci da salvaguardare… Se un calciatore vuole andare via perché crede che il denaro sia la cosa più importante allora è giusto che vada. Futuro? Non saprei… A certe cifre le squadre che possono pagarlo sono poche. È un ottimo calciatore e possono esserci delle opportunità».