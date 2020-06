Inter, da Skriniar a Gagliardini: comportamenti non all’altezza – CdS

Il “Corriere dello Sport oggi sottolinea comportamenti non all’altezza di alcuni giocatori dell’Inter, facendo l’esempio dell’ultimo “caso” Milan Skriniar.

FESTIVAL HORROR – L’espulsione di tre giornate a Milan Skrinair è solo l’ultimo di una vera e propria sagra degli orrori per quanto riguarda l’Inter. Anche lo stesso Roberto Gagliardini, con quel pallone calciato contro la traversa, l’errore sul gol di Caputo e il gol del pareggio con Magnani, completano la serie “horror”. Il dato più preoccupante secondo il quotidiano romano, inoltre, è che certi comportamenti non erano mancati nemmeno contro Napoli e Sampdoria. “l’autostrada concessa a Insigne, che poi ha offerto l’assist per il comodo, e decisivo per la qualificazione, pareggio di Mertens. E per poco non ha avuto conseguenze più gravi la ciabatta di Lukaku contro la Sampdoria: niente 3-0, Thorsby che accorcia le distnaza e match in bilico fino alla fine”.