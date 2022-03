Inter, da Liverpool un lato positivo su tutti: due certezze per ripartire – CdS

L’Inter non è riuscita a superare gli ottavi di finale di Champions League, scoglio decisamente complesso visto il valore dell’avversario. Dalla partita di Liverpool, secondo il Corriere dello Sport, c’è un lato positivo su tutti con due certezze per riprendere la marcia.

ROTTA INVERTITA – In Liverpool-Inter ci sono state conferme rispetto ai segnali di risveglio visti con la Salernitana. Il febbraio nero sembra alle spalle, ma ora serve dare continuità già da domenica in casa del Torino. Per il Corriere dello Sport martedì la squadra di Simone Inzaghi ha dimostrato di poter reggere uno scenario come quello di Anfield, non certo il posto più facile dove andare a giocare. Pur essendo inferiore rispetto al Liverpool, l’Inter ha ridotto il gap e se l’è giocata fino all’ultimo. Ora però c’è da voltare pagina per raggiungere gli obiettivi “concreti”. Dal Torino si riprende con autostima e consapevolezza, le due certezze con cui affrontare il finale di stagione.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

